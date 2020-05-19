 

У жителя Подмосковья обнаружили склад оружия

19.05.2020, 2:16, Разное

В городском округе Люберцы у местного жителя обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

По данным сайта “Подмосковье сегодня”, во время обыска в квартире мужчины полицейские нашли предметы, схожие с пятью пистолетами и автоматом Калашникова, а также 148 патронов.

Сейчас владелец склада оружия находится под подпиской о невыезде. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.



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