 

Фотонному кристаллу найдено новое применение

19.05.2020, 2:15, Новости дня

Специалистами был предложен способ повышения чувствительности метода поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии – SERS.

Группа ученых продемонстрировала новый дизайн сенсора для SERS, в котором используется фотонный кристалл вместе с традиционными наночастицами. По словам ученых, подобный подход позволит точнее определять химический состав смесей различных веществ.

SERS является одним из видов спектроскопии, который применяется в медицине, криминалистике, пищевой промышленности. По словам ученых, использование данного метода позволяет усилить сигнал, когда с определенной длиной волны на наночастицы падает свет. Добавление в конструкцию сенсора фотонного кристалла позволяет решить эту проблему. Ведь фотонный кристалл отражает разную длину волн в зависимости от периода структуры и угла падения света.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Суд в Чикаго осудил политику администрации в отношении городов-убежищ

27.04 / В ответ на жалобы Валуев предложил футболисту уехать в «солнечную Лумумбу»

13.05 / Китай выступил против продажи Францией оружия Тайваню

06.05 / США собрались установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне

01.04 / Кадыров закрыл границы Чечни с 5 апреля из-за коронавируса

15.04 / Полиция Москвы предупредила о затруднениях при входе в метро

12.05 / В Сети выявили 185 ресурсов по продаже фейковых цифровых пропусков

23.04 / Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы от ЛДПР по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн евро

29.04 / Кононенко рассказал о плохих отношениях с Венедиктовым и вступился за него

15.05 / Полиция разогнала стихийную акцию у московского рынка. Сотни торговцев протестовали против повышения арендной платы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска