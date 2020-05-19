Фотонному кристаллу найдено новое применение

19.05.2020, 2:15, Новости дня

Специалистами был предложен способ повышения чувствительности метода поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии – SERS.

Группа ученых продемонстрировала новый дизайн сенсора для SERS, в котором используется фотонный кристалл вместе с традиционными наночастицами. По словам ученых, подобный подход позволит точнее определять химический состав смесей различных веществ.

SERS является одним из видов спектроскопии, который применяется в медицине, криминалистике, пищевой промышленности. По словам ученых, использование данного метода позволяет усилить сигнал, когда с определенной длиной волны на наночастицы падает свет. Добавление в конструкцию сенсора фотонного кристалла позволяет решить эту проблему. Ведь фотонный кристалл отражает разную длину волн в зависимости от периода структуры и угла падения света.