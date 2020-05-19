SRF – для космических спутников нужны новые правила — старая система устарела

19.05.2020, 1:50, Новости дня

Сеть Starlink от SpaceX насчитывает уже свыше 400 спутников, однако отправляет в космос ещё 60, пишет швейцарский телеканал SRF. При этом чем больше объектов вращается в околоземном пространстве, тем выше опасность столкновений. Чтобы их избежать, компании связываются друг с другом по электронной почте. Это архаичная система, считает астрофизик Томас Шильдкнехт, призывающий к разработке нового свода правил для использования космоса спутниковыми компаниями.



Reuters

В эти выходные компания SpaceX запускает в космос ещё 60 спутников Starlink — притом что на орбите Земли их уже около 420, отмечает швейцарский телеканал SRF.

По словам астрофизика из Бернского университета Томаса Шильдкнехта, в принципе, отправка более полусотни спутников в космос сейчас разрешена. Согласно международному соглашению 1960-х годов, каждое государство имеет право пользоваться космическим пространством. Это означает, что только сами страны решают, давать ли разрешение на запуск спутников. В случае SpaceX соответствующее решение принимают США.

Как отмечает швейцарский телеканал, на данный момент в космосе находятся около 2,5 тыс. активных спутников. В случаях, когда возникает угроза столкновения, компании, которым принадлежат спутники, пытаются связаться с теми, кто координирует работу другого спутника. Это происходит по электронной почте или по телефону. Если повезёт, контакт удаётся установить. Если нет, ответ приходит часами или даже днями позже. «Разумеется, это архаичная система. В будущем мы не можем с ней жить, — убеждён Томас Шильдкнехт. — В будущем такие вещи должны быть автоматизированы».

По мнению астрофизика, необходимо составить каталог маршрутов всех подобных объектов на околоземной орбите. Этот каталог должен быть доступен всем. Каждый, кто поддерживает работу спутника в космосе, должен обладать соответствующей информацией и предоставлять другим участникам данные о собственном объекте в космосе.

Помимо действующих спутников, в космическом пространстве также находятся десятки тысяч крупных частей космического мусора, подчёркивает телеканал. Опасность столкновений заключается в том, что даже при одном-единственном столкновении возникает множество обломков. Один сантиметровый обломок может оказаться губительным для большинства спутников, если они соприкоснутся в космосе.

ООН работает над тем, чтобы использование космического пространства осуществлялось на мирных основаниях, и выступает за создание чётких правил в этой сфере. Это правильный путь, но работа идёт слишком медленно, считает Томас Шильдкнехт. Специальному комитету ООН не удаётся идти в ногу с техническим прогрессом, к примеру, таких огромных спутниковых сетей, как Starlink от компании SpaceX. Многие обращают внимание на то, что ООН должна действовать быстрее, чтобы не отстать от реальности.

Между тем, в первую очередь крупные космические державы противятся разработке глобального свода правил для использования космоса, отмечает SRF. С точки зрения швейцарского астрофизика, это похоже на дискуссии по поводу глобального потепления. Правила всегда означают расходы. Урегулирование может привести к экономически невыгодным условиям и убыткам, которым порадуются конкуренты. Некоторые также опасаются военных ограничений. Поэтому дискуссии по подобным вопросам крайне кропотливы, трудоёмки и очень политизированы, подчеркнул Томас Шильдкнехт в интервью SRF.

Впрочем, у спутников Starlink есть свои преимущества, признаёт швейцарский телеканал: они способны маневрировать, могут передавать данные о своём расположении и летают довольно глубоко в космосе. Эта сеть спутников должна размещаться на высоте 550 км, и тогда все будут рады, пояснил эксперт из Бернского университета. Именно эта высота гарантирует, что, когда спутники перестанут работать, они в течение разумного времени сгорят в верхних слоях земной атмосферы. Тогда не будет и проблемы с большим количеством космического мусора, который может дрейфовать вокруг Земли едва ли не вечно, заключает SRF.