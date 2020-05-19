 

Соблюдение дистанции в самолете назвали бесполезным

19.05.2020, 1:48, Новости дня

Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил, что не видит смысла в соблюдении социальной дистанции в самолетах во время вспышки коронавируса.

«Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в самолетах дистанцию в полтора метра – нереально», – приводит его слова РИА «Новости».

Акбар аль-Бакер напомнил, что, по словам медиков, вирус распространяется не по воздуху, а капельным путем. Поэтому необходимо ввести обязательное ношение масок и перчаток, «постоянно дезинфицировать самих себя и воздушные фильтры в самолете», добавил он.

Глава Qatar Airways сообщил, что авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.

Напомним, с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне – до 80.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте, которые необходимы для постепенного возобновления сообщения после снятия ограничений из-за коронавируса.



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