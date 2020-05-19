Информация из интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к производствам против РФ – Офис генпрокурора

19.05.2020, 1:45, Новости дня

В Офисе генерального прокурора Украины дали оценку интервью “экс-министра обороны” оккупационной администрации РФ в Донецкой области Г. и бывшего “прокурора” Крыма, нынешнего “депутата” Госдумы РФ П. Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

В заявлении фамилии не указываются, однако такие должности занимали Игорь Гиркин (Стрелков) и Наталья Поклонская, интервью с которыми на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона вышли 18-го и 11 мая соответственно.

В Офисе генпрокурора отметили, что информация, озвученная лицами, “имеет важное значение для следствия и будет привлечена к материалам уголовных производств по вооруженной агрессии РФ против Украины”.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии проекту “Крым.Реалии” заявил, что информацию из интервью Гиркина могут использовать в уголовном процессе против него.

“Я не исключаю, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь идет о данных, которые свидетельствуют о контроле и поставки оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России”, – сказал он.

Мамедов подчеркнул, что в интервью содержится “ценная для расследования информация”.

“Гражданин России рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями”, – добавил замгенпрокурора.

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России“. Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

11 мая на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Поклонской. Во время его она, в частности, говорила об аннексии Крыма и о том, вербовала ли ее ФСБ РФ. Гордон, среди прочего, спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной.

Ряд журналистов и политиков раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует экс-“прокурора” в украинском информационном пространстве. Но в комиссии по журналистской этике заявили, что программа не нарушает украинское законодательство и может быть использована против Поклонской во время расследования оккупации Крыма. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали, что интервью будет приобщено к материалам уголовного производства.

Гиркин до 2014 года, по данным СБУ, неоднократно бывал в Украине. В последний раз легально пересек ее границу 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. В 2015 году российская “Новая газета” опубликовала электронную переписку, предположительно, принадлежащую Гиркину. В письме неизвестному адресату от 31 марта 2014 года он написал, что “практически ничего теперь не может в Крыму” и что его рассматривают “в качестве опасного сумасшедшего”.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя “министром обороны ДНР”. В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.