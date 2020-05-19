 

Родители китайского студента оштрафованы на 250000 долл.

19.05.2020, 1:42, Новости дня

Американский судья вынес постановление, согласно которому гражданка Китая, проживающая в Канаде, должна выплатить штраф в размере 250000 долларов после того, как она призналась, что заплатила 400000 долларов, чтобы обеспечить поступление своего сына в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) путем дачи взятки.

Сяонин Суи, 48 лет, предстала перед федеральным судьей в Бостоне на видеоконференции Zoom, во втором дистанционном вынесении приговора в рамках процесса о скандале с поступлением.

В феврале Суй пошла на сделку со следствием и признала себя виновной во взяточничестве. Соглашение со стороной обвинения избавит ее от дальнейшего пребывания в тюрьме после того, как она провела пять месяцев в тюрьме в Испании, где была арестована в сентябре прошлого года во время путешествия по Европе. Прокуроры заявили, что проведенные пять месяцев в тюрьме сопоставимы с приговорами, вынесенными другим родителям, обвиняемым в скандале. Адвокат Суй Мартин Вайнберг, отметил, что его клиентка «глубоко сожалеет о содеянном» и была достаточно наказан.

Окружной судья США Дуглас Вудлок отметил, что обвиняемая заслуживает максимально возможного штрафа. «Это денежное преступление», – заявил он. «И мне кажется, что за это тоже нужно платить деньгами».

Суй является одним из 53 человек, обвиняемых в участии в схеме, в которой состоятельные родители вступили в сговор с консультантом по приему в Калифорнийский университет, чтобы с помощью взяток и другие форм мошенничества обеспечить поступление своих детей в лучшие высшие учебные заведения США. Уильям «Рик» Сингер, сотрудник университета, признал себя виновным в прошлом году в том, что способствовал мошенничеству на вступительных экзаменах в колледж и подкупил спортивных тренеров университета, чтобы обеспечить прием детей своих клиентов в качестве мнимых спортсменов. Среди обвиненных 36 родителей есть и голливудская звезду сериала «Полный дом» (Full House) Лори Локлин.

Сторона обвинения заявила, что в августе 2018 года Сингер заявил Сью по телефону, что за поступление ее сына в университеты США, включая UCLA, потребуется 400000 долларов. Чтобы обеспечить поступление, Сингер обратился к Хорхе Сальседо, футбольному тренеру Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который уже взял 100000 долларов, чтобы посодействовать приему дочери другого клиента Сингера, заявили прокуроры.

После того, как Сингер начал сотрудничать со следователями, он позвонил Суй и сказал ей, что планирует использовать 100000 долларов из 400000, чтобы заплатить тренеру, после чего она перечислила ему деньги, сообщили в прокуратуре. В апреле Сальседо признал себя виновным.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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