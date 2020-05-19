Трамп заявил, что принимает противомалярийное лекарство, чтобы оградить себя от коронавируса

19.05.2020, 1:42, Новости дня

Президент Трамп заявил в понедельник, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, который он неоднократно хвалил, несмотря на медицинские предупреждения о его применении, в качестве профилактического средства против коронавируса.

«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день», – завил президент США журналистам во время встречи с руководителями ресторанов, посвященной влиянию вируса.

Несколько недель назад президент Трамп рекламировал препарат как потенциальное лекарство от коронавируса. Однако последующие исследования продемонстрировали, что гидроксихлорохин не помогает.

73-летний Трамп, которого ежедневно проверяют на наличие вируса, сказал, что спросил врача Белого дома, можно ли принимать препарат, и доктор сказал ему: «Если вы хотите».

Заявление прозвучало на фоне информации от компании Moderna Inc, сообщившей о прогрессе в разработке потенциальной вакцины против вируса. На данный момент существует один препарат от компании Gilead Sciences Inc, который может потенциально использоваться для лечения коронавируса – «Ремдесивир». Он предназначен для пациентов в больницах.

Канал Fox News, симпатизирующий президенту США, сразу после заявления американского лидера взял интервью у доктора Боба Лахиты, который предостерег людей от приема гидроксихлорохина.

«Мы не наблюдали никакого эффекта у нескольких пациентов, которых лечили», – сказал он.