В Москве за сутки скончался 71 пациент с COVID-19

19.05.2020, 1:25, Новости дня

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что в течение последних суток в Москве скончался еще 71 заболевший пациент с коронавирусом.

У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз "пневмония", передает ТАСС. В итоге к настоящему моменту в столице зарегистрирован 1 651 летальный исход у пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Также в Москве за минувшие сутки зарегистрировано 3238 новых случаев COVID-19, а общее число таких диагнозов выросло до 146 062, уточняет "Интерфакс".