Гримасы карантина: в Москве исправили бюрократическую ошибку и отменили штраф лежачей больной

19.05.2020, 1:25, Новости дня

"Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение". Это нашумевший пост в Фейсбуке москвички Ирины Карабулатовой. Профессора Российского университета дружбы народов, которая считает, что стала жертвой бюрократического абсурда. Причём в наихудшем его виде.

Как выяснилось, недавно почувствовала недомогание. Симптомы простуды, да ещё и с воспалением в носоглотке. Решила вызвать на дом врача. Последний диагностровал ОРВИ. И попросил Карабулатову "подписать постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию", как того требует нынешний коронавирусный протокол.

Собственно, это она и сделала. Вот только чуть позже — получила письмо с уведомлением о штрафе. Четыре тысячи рублей, якобы за нарушение карантинных ограничений. Можно подумать, что отнеслась к медицинским предписаниям несерьёзно, выходила на улицу.

Однако сама профессор настаивает, что всё это время безвылазно находилась дома. И более того нарушить профилактические меры — не могла физически. А как такое понимать — и где разгадка в этой загадочной истории?

Ирина Карабулатова дала сегодня десятки интервью. Вот так — наглядно продемонстрировав, почему даже при желании не могла бы нарушить режим самоизоляции. Пять переломов позвоночника, первая группа инвалидности. Уже год профессор РУДН прикована к постели. "Мне многие начали писать — давайте мы оплатим этот штраф. Но вопрос ведь не в штрафе, а в том — насколько мы люди. Кто управляет нашим обществом — человек или машина", — считает Ирина Карабулатова, профессор Российского университета дружбы народов.

Штраф пришел за то, что она не скачала приложение "Социальный мониторинг", его обязывают ставить всем подкарантинным. А в их числе и болеющие ОРВИ. Если пациент хочет проходить лечение дома, он подписывает специальное постановление. Профессор заверила, что не смогла на свой старенький телефон установить программу, после чего внимательно изучила тот самый документ. "Там указано, что если вы не можете установить, мы вас обеспечиваем техническими средствами, которые позволяют контролировать, а не вышли ли вы на улицу, как может инвалид, имеющий 90% нарушений двигательных функций — нарушить? Я была бы рада", — уверяет Ирина Карабулатова, профессор Российского университета дружбы народов.

Такой девайс на время изоляции — по словам Ирины — ей не привезли и даже не предложили. Тогда она обратилась на горячую линию и разослала письма. В том числе, написала жалобу в столичный департамент информационных технологий. "Мы понимаем, что эта программа работает не более, чем месяц. В этой программе случаются сбои — и это факт, подтвержденный многими. И когда выставляются штрафы, а человек знает, что не нарушал, я считаю, что такие постановления каждый гражданин должен обжаловать", — пояснила Мария Ярмуш, адвокат.

Приложение должно быть установлено в течение 24 часов после прихода врача. Оно отслеживает геолокацию, и время от времени просит пациента сделать селфи. Некоторые пользователи жаловались, что не отправленное вовремя фото карается штрафом. А у кого-то приложение и вовсе сбоит. Юристы говорят, что в таких случаях — взыскания можно оспорить. "Необходимо, конечно, заручиться доказательствами, что никуда вы не выходили. Тот же департамент информтехнологий московский заведует камерами на наших подъездах, их надо забронировать и получить", — советует Андрей Некрасов, юрист.

В данной ситуации — доказывать очевидное — не приходится. В ситуацию вмешалась столичная прокуратура. "В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички", — отметила Людмила Нефедова, пресс-секретарь прокуратуры Москвы.

С жалобами по выписанным штрафам разбирается Главконтроль столицы. Это касается не только этого случая, уверяют, что со всеми работают индивидуально. А в департаменте информационных технологий пообещали сделать сайт, на котором можно будет еще раз подробно почитать, как именно работает приложение, и для чего оно необходимо. "Действует горячая линия, мы разбираем каждый случай. Для того, чтобы упростить ситуацию, сделаем дополнительный сайт информирования. Все смогут пойти почитать еще, как с этим приложением обращаться, в целом работает это очень просто", — заверил Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

Ну, а пока этот материал готовился к эфиру, стало известно, что штраф для Ирины был аннулирован. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы.