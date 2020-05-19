В мире выстраивается очередь за китайскими миллиардами компенсации

19.05.2020, 1:25, Новости дня

Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам 2 миллиарда долларов. Об этом объявил председатель КНР на заседании Всемирной организации здравоохранения. Страны-участницы планируют принять резолюцию, которая, как ожидается, даст старт международному расследованию причин пандемии.

Претензии мирового сообщества Китай воспринимает как личное оскорбление. Пекин стоит на своем: информацию не скрывали, сообщили вовремя куда надо, помогли всем, чем могли.

"В Китае, ценой огромных усилий и жертв, мы переломили ход борьбы с вирусом и защитили жизнь и здоровье народа. Всё это время мы действовали открыто, прозрачно и ответственно. Мы предоставили информацию ВОЗ и другим странам самым своевременным образом. Мы расшифровали геном. Мы делимся опытом со всем миром без каких-либо оговорок", — сообщил китайский лидер Си Цзиньпин.

Немногие оффлайн-участники заседания в Женеве аплодируют стоя решению Китая о компенсации. Но Белый дом сразу заявляет: это просто попытка откупиться. Дональд Трамп грозит санкциями, если Пекин не будет сотрудничать в расследовании причин пандемии. Хотя у Вашингтона ответ готов и без расследования: виноват Китай. Подельник — Всемирная организация здравоохранения

"Мы должны быть честны по поводу того, почему эта вспышка вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами. ВОЗ не смогла выполнить свою основную миссию. Как минимум одна страна-член организации выставила на посмешище обязательства относительно транспарентности", — сообщил Алекс Азар, министр здравоохранения США.

Ополчившись на эту "одну страну", Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, которую называл "прокитайской". Но если ВОЗ останется без денег — плохо будет всем.

"Всемирная организация здравоохранения — это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Мы должны постоянно стараться улучшить рабочие процессы в ВОЗ. Для этого необходима устойчивая система финансирования", — считает Ангела Меркель.

ВОЗ незаменима — подтверждает генсек ООН. Внимание к ситуации с коронавирусом в беднейших странах — это не "благотворительность", а вопрос безопасности всего мира. Даже интернет-соединение не выдерживает драматизма этих слов.

"Уроки этой пандемии важны для эффективного решения будущих проблем. Сейчас не время сводить счеты. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия. Либо мы вместе преодолеем эту пандемию, либо вместе потерпим неудачу. Либо мы объединимся, либо погибнем", — сообщил Антониу Гуттериш.

Разгар пандемии — плохой момент для расследования причин распространения вируса; время поиска виновных еще придет, считает спикер российского Совета Федерации.

"Эта проблема уйдёт из активной повестки дня, надо будет все по полочкам разобрать — какой опыт мы обрели, в чем ошибались, какие выводы надо сделать, возможно, конечно же, и Всемирной организации здравоохранения. Но уж точно нет сегодня оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством", — отметила Валентина Матвиенко.

Россия всецело поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с пандемией. По словам главы минздрава Михаила Мурашко, только совместными усилиями удастся одержать победу над инфекцией.

"РФ выступает за укрепление ВОЗ в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19", — отметил Михаил Мурашко. "С целью содействия ВОЗ нами были выделены финансовые и методические ресурсы, поддержаны инициативные проекты организации. Российские эксперты приняли участие в страновых миссиях ВОЗ по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса".

Всемирная организация здравоохранения сейчас вынуждена бороться не столько с коронавирусом, сколько с обвинениями. Гендиректор ВОЗ ставит диагноз политической ситуации.

"Эта пандемия выявила лучшие и худшие стороны человечества, стойкость и страх, солидарность и подозрительность. Открытость и взаимные обвинения. Эта зараза обнажает линии разлома, неравенство, несправедливость и противоречия современного мира. Геополитические разногласия проявились в полной мере. Мы увидели, что возможно при сотрудничестве, и что нереализуемо в его отсутствие", — считает Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ.

Тем временем, антитела к коронавирусу имеет менее 10% жителей планеты, напоминает гендиректор ВОЗ. А значит, 90% людей по-прежнему рискуют подхватить инфекцию — именно об этом сейчас и надо думать.