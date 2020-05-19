Представитель Гагариной отреагировал на слухи о расставании певицы с мужем

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19.05.2020, 1:16, Новости дня

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал сообщения в СМИ о том, что она якобы рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым.

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений», – сказал представитель Гагариной в комментарии телеканалу «360».

Пока что Полина Гагарина анонсировала в Instagram только свой плейлист.

В свою очередь представитель Дмитрия Исхакова сказал, что не в курсе расставания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака.

Полина Гагарина замужем за 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. У пары общая дочь Мия, они также воспитывают сына певицы от первого брака Андрея.



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