Представитель Гагариной отреагировал на слухи о расставании певицы с мужем

19.05.2020, 1:16, Новости дня

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал сообщения в СМИ о том, что она якобы рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым.

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений», – сказал представитель Гагариной в комментарии телеканалу «360».

Пока что Полина Гагарина анонсировала в Instagram только свой плейлист.

В свою очередь представитель Дмитрия Исхакова сказал, что не в курсе расставания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака.

Полина Гагарина замужем за 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. У пары общая дочь Мия, они также воспитывают сына певицы от первого брака Андрея.