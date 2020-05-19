Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 мая 2020 года

19.05.2020, 1:04, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 4 757 232

Умерли – 315 822

Выздоровели – 1 786 259

Коронавирусом в мире заразились более 4,7 миллиона человек, гласят актуальные данные Университета Джона Хопкинса. На США приходятся более 1,5 миллиона заболевших COVID-19.

Власти Китая не нашли подтверждения, что коронавирус начал распростраться из Уханьского института вирусологии, сообщил ведущий советник правительства КНР по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань. У сотрудников лаборатории не было возможностей для искусственного создания COVID-19, заявил он. Вместе с тем Наньшань признал, что на начальном этапе эпидемии власти Уханя скрывали реальное число зараженных.

Европа продолжает ослаблять ограничительные меры. Так, на большей части Испании действует первый этап отмены карантина: разрешено собираться группами не более 10 человек, заработали кинотеатры, театры и музеи, но с ограничениями.

Коронавирус в России

Заболели – 290 678

Умерли – 2 722

Выздоровели – 70 209

За последние сутки выявлено 8 926 случаев коронавируса в России. Пока в целом по стране ситуация с эпидемией стабилизируется, в Дагестане пока не удается взять распространение COVID-19 под контроль. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, процент положительных тестов на вирус в три раза выше, чем в среднем по России.

Причинами большого числа смертей в Дагестане стали попытки самолечения и позднее обращение к врачам, заявил президент Владимир Путин. Глава государства поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с коронавирусом в республике.

Коронавирус в Москве

Заболели – 146 151

Умерли – 1 580

Выздоровели – 28 913

В Москве за последние сутки выявили 3238 случаев коронавируса. В мэрии столицы сообщили о приостановке финансирования проектов по городскому благоустройству. Часть средств, предназначенных для проведения работ, пойдут на перепрофилирование больниц под прием пациентов с COVID-19.

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква146 151

1 58028 930Россия290 6782 72270 209США1 530 22590 263339 232Весь мир4 757 232

315 822

1 786 259

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