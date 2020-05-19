 

Во время сна мозг может отключать информацию из внешнего мира

19.05.2020, 1:00, Новости дня

Международной группе специалистов удалось определить, что мозг способен подавлять информацию из внешнего мира. По словам ученых, такая способность является защитным механизмом мозга.

Чтобы разобраться в том, как мозг может защитить себя от внешних воздействий, на утренний сон в лаборатории ученые пригласили 18 добровольцев. Обнаружилось, что во время утреннего сна человек может увидеть то, о чем мечтает.

Чаще всего сны можно увидеть в период «быстрого» сна. В это время мозг пребывает в бодрствующем состоянии и проявляет активность. Глаза продолжают двигаться во время определенных циклов быстрого сна. Обнаружилось, что такие движения напрямую связаны со сновидениями.



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