Для лечения эпилепсии был предложен новый метод

19.05.2020, 1:00, Новости дня

Группе ученых удалось разработать неинвазивную ультразвуковую нейромодуляционную технику, которая способна модулировать возбудимость нейронов и не вредить мозгу.

Ученые подготовили для животной модели эпилепсии и эпилептических тканей человека ультразвуковую нейромодуляционную систему и низкоинтенсивный импульсный ультразвук.

Результаты исследования показали, что ультразвуковая стимуляция способна оказывать ингибирующее влияние на эпилептиформные выделения, а также сокращать припадки в эпилептической модели у приматов. Ультразвуковая стимуляция ингибировала эпилептиформную активность с эффективностью, которая превышает 65%, в образцах биопсии от пациентов с эпилепсией in vitro.