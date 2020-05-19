В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

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19.05.2020, 0:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умер 71 с коронавирусом и другими сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом.

Всего в столице умер 1651 человек с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, накануне в РФ подтвердили 8 тыс. 926 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 290 тыс. 678 случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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