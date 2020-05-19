 

Мнение: Хафтар потерял базу Аль-Ватия

19.05.2020, 0:46, Разное

На фоне череды малосмысленных столкновений в пригородах Триполи, авиаударов по Митиге и Мисурате, сбитых китайских и турецких дронов, заявлений про уничтоженные "Панцири" и т.д., некоторые подвижки в Ливии все-таки произошли.
ЛНА потеряла авиабазу Аль-Ватия в западной Триполитании. Саму базу пытались штурмовать еще в апреле, но первые 2 штурма провалились, а один и вовсе привел к выходу войск Хафтара к прибрежной трассе.
На этот раз, ПНС при поддержке Турции удалось пробиться на авиабазу и закрепиться там. Существенную роль в успехах ПНС сыграли массированные удары турецких дронов, которые несмотря на существенные потери (несколько "Байрактаров" и 1 "Анка-С") смогли серьезно ослабить обороноспособность войск Хафтара прикрывавших базу.
На базе захвачены различные трофеи – бронетехника, тачанки, старые самолеты и даже один "Панцирь" (которые Хафтару поставляли эмиратчики).

Для Хафтара и его спонсоров это существенная неудача, так как это ослабит возможности ЛНА по ведению операций к югу от Триполи, а ПНС сможет консолидировать свои позиции к западу от Триполи.
Кроме того, в среднесрочной перспективе, эту базу смогут использовать и турки для оказания давления на войска Хафтара в Триполитании.
На фоне тупика к югу от Триполи и стабилизировавшегося фронта на побережье между Сиртом и Мисуратой, вероятность успеха Хафтара в вопросе взятия Триполи выглядит сейчас практически иллюзорной, если только его спонсоры не нарастят нагрузку на операцию в более существенных масштабах.


Трофейный "Панцирь"

Источник: Colonel Cassad



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