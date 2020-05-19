Трамп сказал, каким препаратом защищается от «ужасной вещи из Китая»
19.05.2020, 0:30, Новости дня
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса. Он также вновь заявил, что Китай должен понести ответственность за «распространение коронавируса» в мире.
«Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. <…> Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали», – приводит его слова ТАСС.
Трамп уточнил, что делает тест на коронавирус каждый день, анализы дают отрицательный результат.
Президент США добавил, что получает «очень много позитивных откликов» о препарате гидроксихлорохин.
Он рассказал, что задал вопрос врачу при Белом доме, и тот был не против того, чтобы Трамп принимал препарат, который еще называют плаквенилом.
Президент США подчеркнул, что принимает препарат, «как и многие другие врачи и медсестры, в качестве профилактики». Он добавил, что в этих целях также использует цинк. «Пока со мной все в порядке. <…> Я все еще с вами», – отметил Трамп.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что использование противомалярийного препарата «гидроксихлорохин» при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией помогает предотвратить тяжелое течение болезни.
Кроме того, Трамп заявил, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. «Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал. Они нанесли ущерб всему миру», – уверен американский лидер.
«Китай преподнес нам замечательный подарок, [вирус] пришел из Китая, распространился в Европе, появился также и в США. Весь мир заразился этой ужасной вещью», – добавил он.
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