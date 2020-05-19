 

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса в столичном регионе значительно снизился

19.05.2020, 0:10, Новости дня

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в Москве и Подмосковье уровень циркуляции коронавируса среди населения снизился в 4-5 раз. Так, в столице он составляет 2,6 процента, в области — 3,8-3,9 процента.

По его словам, на фоне увеличения объема тестирования населения в последнее время не фиксируется рост числа инфицированных. Василий Акимкин считает, что это свидетельствует о том, скорее всего, уровень циркуляции коронавируса среди населения падает, передает ТАСС. Ранее этот показатель в столичном регионе составлял 12-14 процентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Китай отреагировал на версию США о «нулевом пациенте» с коронавирусом

26.04 / Врач тульской больницы умер от коронавирусной пневмонии

09.05 / Москвичей похвалили за соблюдение самоизоляции на День Победы

19.04 / Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

12.05 / В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну

01.04 / ВОЗ объяснила отсутствие статистики о выздоровевших от COVID-19

04.04 / Испания продлила чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом до 26 апреля

13.04 / Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

18.05 / Италия убедилась в эффективности российских методов борьбы с инфекцией

26.03 / В Украине отменили госаттестацию для четвертых и девятых классов, а ВНО могут перенести на август

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска