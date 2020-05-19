Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса в столичном регионе значительно снизился

19.05.2020, 0:10, Новости дня

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в Москве и Подмосковье уровень циркуляции коронавируса среди населения снизился в 4-5 раз. Так, в столице он составляет 2,6 процента, в области — 3,8-3,9 процента.

По его словам, на фоне увеличения объема тестирования населения в последнее время не фиксируется рост числа инфицированных. Василий Акимкин считает, что это свидетельствует о том, скорее всего, уровень циркуляции коронавируса среди населения падает, передает ТАСС. Ранее этот показатель в столичном регионе составлял 12-14 процентов.