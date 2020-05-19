Следствие проверит, откуда в нижегородском лесу появились упаковки просроченной вакцины от гриппа

19.05.2020, 0:10, Новости дня

В дзержинском лесу нашли свалку вакцин от гриппа. Видео появилось в соцсетях. На кадрах — ампулы "Совигрипп" в коробках. При этом, сама партия оказалась непросроченной – на этикетках стоит 2019-2020 годы.

По словам правительства Нижегородской области, никаких указаний об утилизации препарата не было. Каким образом вакцина оказалась в лесу, сейчас выясняют следователи. Владельцев препарата легко отследить по номерам упаковок, отмечает телеканал "Россия 24".