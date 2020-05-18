Оставшийся в больнице Мишустин заговорил о смягчении карантина в России

18.05.2020, 23:45, Разное

Когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом, многие эксперты выразили мнение, что глава российского правительства продолжит принимать активное участие в работе кабмина и создании стратегии по противодействию эпидемии. Премьер регулярно доказывает правоту такого суждения.

Днем 18 мая Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, поскольку премьер-министр до сих пор находится в больнице.

“Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации”, – рассказал Михаил Мишустин.

Он указал на параметры, по которым власти судят о готовности регионов к смягчению карантина. Такой шаг становится возможным, если более половины специализированных коек, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусом, свободны, а показатель распространения болезни не превышает единицы.

Михаил Мишустин отметил большую роль, которую в борьбе с коронавирусом сыграл карантин в России. Он подчеркнул, что введение режима самоизоляции в стране позволило выиграть время и не допустить взрывного роста числа заболевших.

Как показывают данные статистики и последние новости, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц, напомнил чиновник. Это позволяет врачам сосредоточиться на новых пациентах. Подобной ситуации удалось достичь благодаря своевременному введению карантина в Москве.

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���� Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история ���� ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT