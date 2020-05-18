Родившая любовница Александра Головина из “Кадетства” рассказала о жизни после скандала

18.05.2020, 23:45, Разное

В минувшем апреле наследнице актера Оливии исполнилось два

года. Дочь Александра Головина живет в Краснодаре с матерью Светланой

Белогуровой.

По словам Белогуровой, Головин так и не испытал отцовских

чувств к малышке, которая очень на него похожа. Светлана не оставляет попытки

связаться с Александром, но тот не отвечает на звонки и сообщения.

“Это его

выбор, ему с этим жить, у меня нет обид или негатива. Я отпустила и простила”,

– рассуждает экс-зазноба звезды сериала “Кадетство”. Девушка благодарна актеру

за ребенка. Белогурова устраивает собственную жизнь.

Светлана подчеркнула, что давно перестала требовать что-либо

от Александра. К свежему иску, где с артиста пытаются получить 200 тысяч за судебные

издержки, она не имеет никакого отношения.

По словам Белогуровой, на заседания

она давно не ходит, всем занимаются ее московские адвокаты. Тем не менее запрос о возмещении суммы трат был отклонен, так как юристы опоздали со

сроками.

Светлана Белогурова подозревает, что адвокаты настраивают Александра

Головина против нее и дочери. Защитники актера постоянно искажают информацию.

Напомним, что роман звезды сериала “Кадетство” Александра

Головина и гримера Светланы Белогуровой завершился скандалом. Девушка родила

артисту дочь, которую тот отказался признавать. Отцовство знаменитости доказали

через суд. Александру Головину назначили алименты – 22 тысячи в

месяц.