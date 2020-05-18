Мнение: Трофейный “Панцирь”

18.05.2020, 23:30, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5877497.html

Появились более качественные кадры захваченного ПНС Ливии на базе Аль-Ватия ЗРПК "Панцирь С-1".

Это экспортная версия российского комплекса, которая поставлялась в ОАЭ.

Отличить эти машины можно по колесной базе – у российских "Панцирей" это Камаз, у эмиратчиков это MAN.

ЛНАшные позорники при отступлении даже подорвать не удосужились.



Документация на "Панцирь".

Относительно технологических утечек, стоит отметить, что "Панцирь" продавался в ОАЭ, которые тесно сотрудничают с США в военно-технической сфере, так что не думаю, что там для американцев есть что-то, чего они еще про этот комплекс не знают.

А вот турки наоборот, что-то новое для себя могут почерпнуть, если в силу конфликта между Анкарой и Вашингтоном, американцы с турками такой информацией еще не делились.