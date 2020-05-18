 

Мнение: Трофейный “Панцирь”

18.05.2020, 23:30, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5877497.html
Появились более качественные кадры захваченного ПНС Ливии на базе Аль-Ватия ЗРПК "Панцирь С-1".

Это экспортная версия российского комплекса, которая поставлялась в ОАЭ.
Отличить эти машины можно по колесной базе – у российских "Панцирей" это Камаз, у эмиратчиков это MAN.
ЛНАшные позорники при отступлении даже подорвать не удосужились.


Документация на "Панцирь".

Относительно технологических утечек, стоит отметить, что "Панцирь" продавался в ОАЭ, которые тесно сотрудничают с США в военно-технической сфере, так что не думаю, что там для американцев есть что-то, чего они еще про этот комплекс не знают.
А вот турки наоборот, что-то новое для себя могут почерпнуть, если в силу конфликта между Анкарой и Вашингтоном, американцы с турками такой информацией еще не делились.

Источник: Colonel Cassad



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