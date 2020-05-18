Fox Business – ещё одного американского профессора арестовали за связи с Китаем

18.05.2020, 23:18, Новости дня

Профессор из Кливленда арестован из-за своих предполагаемых финансовых связей с Китаем, ранее похожие обвинения были предъявлены учёным из Гарварда и Университета Арканзаса, передаёт Fox Business. Власти США намекают, что располагают доказательствами лабораторного происхождения нового коронавируса, и обвиняют Китай в попытках украсть американские научные данные, пишет телеканал.

Экстренная новость этого утра, мы следили за этой историей: профессор Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде арестован из-за своих предполагаемых финансовых связей с Китаем.

Всего несколькими днями ранее ФБР било тревогу по поводу попыток Китая украсть исследования, посвящённые коронавирусу.

По схожему обвинению на прошлой неделе арестовали профессора Университета Арканзаса. А в январе заведующему кафедрой химии в Гарварде предъявили обвинения в сокрытии того факта, что ему тоже платила Компартия Китая.

Две недели назад сенатор Том Коттон рассказал нам, что КПК различными способами пыталась украсть у США медицинские данные, чтобы создать вакцину от COVID-19 раньше, чем США.

Когда я брала интервью у президента Трампа, мы коснулись и этого вопроса. Мы обсудили кражу интеллектуальной собственности и влияние пандемии на его отношения с Китаем и председателем Си Цзиньпином.

Госсекретарь Помпео заявил, что у него есть серьёзные доказательства того, что (вирус. — ИноТВ) пришёл из вирусологической лаборатории. Мы, кстати, освещаем эту тему каждое воскресенье, уже давно… Вы также заявляли, что видели доказательства. Можете рассказать нам что-либо о данных разведки?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет, нет. Но у нас много информации. Ничего хорошего. Но знаете, что хуже всего? Пришло это из лаборатории или от летучих мышей, всё равно всё пришло из Китая, и им следовало это остановить. Они могли остановить это у истока, я называю это истоком, прямо там это и следовало остановить.

Они приняли решение позволить этому выйти за их границы.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Не знаю, принимали они такое решение или нет, но это вышло из-под контроля. Думаю, вероятнее, что это вышло из-под контроля…

Сенатор Коттон сказал, что им не хотелось, чтобы китайская экономика пострадала на 20 процентов, а остальной мир — на два процента.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Им очень сильно доставалось от нас, пока это не началось. Мы побеждали их — пошлинами и другими мерами. Мы шли на подъём, а для них год был очень плохим, худшим за 56 лет. Это ещё до…

У них были протестующие на улицах Гонконга, два миллиона!

ДОНАЛЬД ТРАМП: У них были проблемы, даже помимо этого. А у нас дела действительно шли хорошо. Это теория. Но вот что я точно знаю: они не позволяли людям прибывать в Китай, зато позволяли посещать другие страны мира, в том числе США. Вот почему в Европе такие неприятности, вот почему… Посмотрите на эти страны! РФ приходится трудно. Всем приходится трудно.

Как вы думаете, в этих странах ситуация ухудшится?

ДОНАЛЬД ТРАМП: В некоторых да. В некоторых процесс только начался. У нас он движется к концу.

Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.