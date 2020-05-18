 

СТРАНА – более половины украинцев считают, что Зеленский ведёт страну по неправильному пути

18.05.2020, 23:18, Новости дня

Согласно результатам опроса, 51% украинцев считают, что при Владимире Зеленском страна движется в неправильном направлении. Как передаёт «СТРАНА», только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути.


Reuters

Более половины украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в честь года президентства Владимира Зеленского.

51% опрошенных считают, что при Зеленском страна движется в неправильном направлении. Только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути. Ещё 17% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом социологи отмечают, что более позитивную оценку ситуации дают молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии «Слуга народа».

Опрос был проведён 12—13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

04.04 / В Украине умерло уже 27 больных COVID-19, Кабмин обнародовал список новых карантинных ограничений. Главное за день

24.04 / Кравчук: Горбачев был основным тормозом перестройки

27.03 / В мире: Китай ответит за коронавирус в американском суде

08.05 / Минобороны рассекретило документы о последнем бое перед Победой

08.04 / Bloomberg – европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним

29.04 / Петербуржцам рекомендовано носить любые защитные маски

11.04 / За границей от коронавируса умер шестой украинец – МИД Украины

11.05 / В Польше задержаны 4 гражданина Таджикистана, подозреваемые в вербовке боевиков

29.03 / В Луцке коронавирусом заразилась директор городской клинической больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска