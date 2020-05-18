В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

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18.05.2020, 23:16, Новости дня

Житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке, следователи завели дело, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 16 мая 28-летний мужчина вернулся с работы и нашел своего сына в детской кроватке без признаков жизни. Матери мальчика в квартире в этот момент не было, передает РИА «Новости».

«Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девятимесячного мальчика (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ)», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным СК, «смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии».

В конце прошлого года ранее судимый мужчина в городе Менделеевске в Татарстане убил женщину, подростка и двухлетнего ребенка.



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