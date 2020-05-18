“Слуга народа” определится с кандидатами в мэры до конца мая – Арахамия

18.05.2020, 23:12, Новости дня

Партия “Слуга народа” намерена до конца мая объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров. Об этом в эфире программы “HARD с Влащенко” на телеканале ZIK 18 мая заявил председатель фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он отметил, что сейчас партия проводит замер рейтинга потенциальных кандидатов.

“Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом – без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры – и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии”, – сообщил он.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.