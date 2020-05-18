Шмыгаль анонсировал возобновление работы метро

18.05.2020, 23:12, Новости дня

С 22 мая в Украине возобновит работу городской и пригородный транспорт, с 25 мая – метрополитены. Об этом вечером 18 мая в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Действие карантина будет продолжено, но мы переходим к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах”, – цитирует Шмыгаля “Интерфакс-Украина”.

Он добавил, что с 25 мая правительство разрешит работу детских садов и метрополитенов, но только в тех городах, “где будет позволять эпидемическая ситуация”.

По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.