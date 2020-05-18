На северо-востоке Китая вновь введены карантинные ограничения

18.05.2020, 23:10, Новости дня

Около 108 миллионов человек на северо-востоке Китая вновь оказались в условиях карантина в связи с выявлением новой и стремительно нарастающей вспышки коронавируса.

В провинции Цзилинь прекращено железнодорожное и автобусное сообщение, и закрыты школы. Десятки тысяч человек находятся на карантине.

Хотя новая вспышка, насчитывающая 34 случая заражения, обостряется не так быстро, как в Ухане, где началась пандемия в декабре прошлого года, быстрые и жесткие меры свидетельствуют о том, что власти Китая опасаются второй волны заболевания. Это также демонстрирует, сколь нестабильным будет процесс возвращения к нормальной жизни как в Китае, так и в других странах.

Всего в провинции Цзилинь зафиксировано 127 случаев заражения, тогда как в провинции Хубэй было 68 0000.

Органы здравоохранения пока не знают, как возник новый очаг заболевания, но подозревают, что пациенты могли контактировать с людьми, вернувшимися из России, где зафиксирована одна из самых острых в Европе вспышек коронавируса.