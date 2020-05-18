Американский автопром возвращается к работе после карантина

18.05.2020, 23:10, Новости дня

Американская автомобильная промышленность в понедельник медленно начала возвращаться к жизни: некоторые заводы возобновили работу после карантина, в то время как поставщики стараются поддержать сектор, в котором занят почти миллион человек.

Открытие автомобильных заводов станет проверкой, которая покажет, смогут ли рабочие многочисленных индустрий вернуться на фабрики, не спровоцировав новую вспышку коронавируса.

Компании ввели ряд мер безопасности, чтобы защитить рабочих: на входе им измеряют температуру, а внутри они обязаны носить маски защитные щитки и соблюдать дистанцию. Также проводятся проверки, чтобы установить, не контактировали ли рабочие с заболевшими.

General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler Automobile неделями готовились к открытию заводов, стремясь возобновить деятельность отрасли, на которую приходится около 6 процентов экономической активности в США.

Для автопроизводителей и их поставщиков, которые начали открывать свои заводы на прошлой неделе, перезапуск производств необходим, чтобы прекратить отток средств, вызванный двухмесячным простоем из-за COVID-19.

Приоритетом является возобновление производства таких прибыльных моделей, как Chevrolet Suburban от GM, пикап F-150 от Ford и Jeep Wrangler от FCA.

Как сообщают в Белом доме, президент Дональд Трамп в четверг посетит завод Ford в Мичигане, который переоборудовали под производство аппаратов искусственного дыхания и средств индивидуальной защиты.

Есть опасения по поводу того, что не все рабочие явятся на смену: некоторым не с кем оставить детей в связи с закрытием школ, а те, у кого есть сопутствующие заболевания, боятся заразиться. В Ford в связи с этим нанимают временных рабочих.

Автоконцернам также придется пристально следить за финансовым состоянием поставщиков. Поскольку большинству поставщиков платят в среднем через 45 дней после поставки комплектующих, некоторым будет сложно удержаться на плаву по мере того, как индустрия медленно возвращается к работе, отмечают аналитики.