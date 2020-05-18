В ОНФ Дагестана назвали главные причины тяжелой ситуации с коронавирусом в республике

18.05.2020, 23:08, Новости дня

Для борьбы с COVID-19 необходимо утроить количество тестов, в кратчайшие сроки построить инфекционную клинику. Эти задачи, в числе прочих, обсуждались в ходе общения Путина с руководством республики. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД сопредседатель штаба ОНФ Дагестана Ильман Алипулатов, комментируя видеоконференцию с участием президента.

«В адрес президента Владимира Путина и главы республики Владимира Васильева за последние две-три недели поступали десятки обращений. В республике довольно сложная ситуация с обеспечением врачей и другого медперсонала. Были случаи, когда лекарств, средств индивидуальной защиты не хватало, но к приезду проверяющих комиссий показывали, что все нормально», – отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане Ильман Алипуталов.

По словам сопредседателя штаба, во многом благодаря призывам общественного совета Минздрава республики и региональной общественной палаты, удалось организовать прямое общение главы государства с властями Дагестана.

В понедельник Путин провел встречу в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана, посвященную ситуации с коронавирусом. В совещании также приняли участие вице-премьер, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент поручил федеральному Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация требует неотложных мер.

По данным федерального оперативного штаба, к понедельнику в Дагестане выявлено 3 460 случаев коронавируса, из них 89 – за последние сутки. По официальным данным, Дагестан поднялся на пятое место среди регионов РФ по числу инфицированных.

Алипуталов отметил, что большим подспорьем для республики стал приезд в Дагестан экспертной группы Минздрава России. «Благодаря обращениям в Москву, сюда приехали специалисты, изучили ситуацию, дали свою оценку», – отметил собеседник.

«В частности, был сделан вывод: во-первых, требуется в три раза увеличить количество проводимых у нас тестов на вирус. Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки построить специализированную клинику по инфекционным заболеваниям, – рассказал сопредседатель штаба. – Об этом и говорили президент и руководство республики. Речь шла строительстве стационара на 200 мест. Но думаю, что такого количества мест будет маловато, требуется больше».

Кроме того, глава республики Владимир Васильев рассказал президенту о проблемах с обеспечением медиков спецсредствами. «Это то, что вызывает нарекания и недовольство тех, кто стоит на страже здоровья дагестанцев», – подчеркнул Алипуталов. Хотя, добавил он, после того, как республику на прошлой неделе посетил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев, ситуация с обеспечением медиков начала улучшаться.

Серьезной остается проблема с обеспечением лекарствами рядовых жителей, констатировал собеседник. «Активисты ОНФ выборочно проверяли аптечную сеть и выявили: перебои в работе аптек были и есть. У дагестанцев вызывают серьезные вопросы повышение цен на многие препараты и средства защиты. Но судя по словам главы республики Васильева, этим вопросом уже занимаются и следственные органы, и прокуратура».

С другой стороны, благодаря работе волонтеров, удается наладить помощь пожилым и малоимущим дагестанцам, рассказал Алипуталов. «Практически с первых дней в Дагестане организована работа штаба в рамках проекта #МыВместе. Вот уже два месяца волонтеры оказывают поддержку людям, находящимся на самоизоляции. По просьбе заявителя участники акции доставляют продукты, лекарства, средства защиты, товары первой необходимости», – сообщил сопредседатель штаба.

Активисты Народного фронта и участники команды «Молодежки ОНФ», волонтеры-медики и неравнодушные граждане, выполнили более тысячи различных просьб жителей республики, добавил Алипуталов. «Совместно с НКО республики была организована раздача 20 тысяч продуктовых наборов пожилым людям и инвалидам, – сообщил собеседник. – Одновременно с этим мы оказываем помощь больницам, передаем медперсоналу продукты и средства индивидуальной защиты. Нашу помощь получают иностранные студенты, ветераны войны и все те, кто в ней нуждается».

Поддержку жителям республики оказывает и бизнес. «Так, один из крупных супермаркетов 1,5 месяца предоставлял продуктовые наборы, которые были переданы малоимущим семьям», – привел пример собеседник.

Возвращаясь к темам, которые обсуждались на видеоконференции с участием президента, Алипуталов упомянул проблему мигрантов из соседнего Азербайджана. После закрытия границ, в приграничных районах республики скопилось довольно много азербайджанцев, которые ждут возможности уехать домой. Ранее сообщалось, что в Дагестане развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана.

«Продолжать держать людей на границе нецелесообразно, потому что они контактируют между собой и здесь может возникнуть очаг коронавируса», – подчеркнул Алипуталов.

В ходе видеоконференции Васильев предложил для решения проблемы мигрантов, «синхронизировать и скоординировать» действия властей РФ и Азербайджана. «Нам бы это позволило выйти, – к примеру, это обсуждаемая цифра, – на 450 граждан, которые переходят с одной стороны границы на другую. Переходят – и через 15 дней мы всем объявляем, чтобы люди зря не собирались, через 15 дней (14 дней – обсервация, один день на санитарную обработку) новая партия проходит», – цитировал главу Дагестана официальный сайт Кремля.

В связи с проблемой мигрантов, по инициативе Москвы в понедельник прошли телефонные переговоры президентов РФ и Азербайджана. По итогам разговора Путина с Ильхамом Алиевым, поручено «профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», – говорится на сайте Кремля.

Добавим, что по оценке дагестанских медиков, эпидемическую ситуацию в республики ухудшают массовые нарушения режима самоизоляции, в том числе и церемонии свадеб и похорон по-прежнему проходят при большом скоплении народа. «Люди продолжают проводить массовые мероприятия. Карантин не соблюдается. И никакие призывы и действия со стороны медработников и сотрудников МВД народ всерьез не воспринимает», – посетовал в беседе с газетой ВЗГЛЯД Рамазан Нахаев, завотделением лучевой диагностики частной клиники «Альтермед» города Хасавюрт.