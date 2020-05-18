Росавиация предоставила финансовую помощь группе “Аэрофлот”

18.05.2020, 22:54, Новости дня

Группе "Аэрофлот" предоставляется субсидия в размере 7,89 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".

Отмечается, что группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию.

На рассмотрении Федерального агентства воздушного транспорта находятся заявления еще шести российских авиакомпаний: "Азимут", "Уральские авиалинии", S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings.