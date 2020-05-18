Тверские школьники снимут фильм о судьбах жителей Верхневолжья

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18.05.2020, 22:54, Новости дня

Школьники Тверской области снимут короткометражный фильм про малую Родину, истоки реки Волги и интересные судьбы местных жителей. Средства для съемок картины ребята выручили от собранной макулатуры. В общей сложности набрался миллион рублей. Акцию поддержало правительство региона.

Всероссийский проект "Киноуроки в школах России" призывает школьников в разных регионов включиться в мероприятие по созданию киноистории о дружбе, верности и мужестве, опираясь на реальные судьбы. Тверские учащиеся решили назвать фильм "Истоки", он расскажет об истоках Волги и затронет жизнь людей в этих уголках Верхневолжья. В мае ребята проведут кастинг, и выберут из школьников актеров.

Как сообщают "Вести Тверь", короткометражные фильмы, снятые школьниками из разных регионов, в дальнейшем будут включены в учебные программы. Для учителей это станет методическим пособием по воспитанию этических понятий у подростков. Сегодня уже 13 регионов представили порядка 27 работ. Эти киноистории передали в рамках международного обмена в школы Донецкой республики.

Текст:

ГТРК "Тверь"



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