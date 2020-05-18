Хабиб Нурмагомедов: у отца очень тяжелое положение
18.05.2020, 22:54, Новости дня
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца, который ранее был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам российского бойца, Абдулманап Нурмагомедов находится в очень тяжелом положении.
"На данный момент отец находится в больнице. У него очень тяжелое состояние. На фоне вируса у него случилось осложнение на сердце. Год назад ему уже делали операцию. Сейчас снова сделали операцию на сердце. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам", – сообщил Хабиб в своем Instagram.
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Напомним, что 57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией 25 апреля. 3 мая его доставили из Махачкалы в Москву, сделав операцию на сердце. Позже он оказался в коме. Сейчас Абдулманап подключен к аппарату ИВЛ.
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