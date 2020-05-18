Трамп заявил об «огромном прогрессе» в разработке вакцины от коронавируса

18.05.2020, 22:53, Новости дня

Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса, сообщил президент страны Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями ресторанного бизнеса и промышленности.

«Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления», – приводит его слова ТАСС.

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев.

Отметим, что испытания вакцины от коронавируса в настоящее время проводятся и в России. В испытаниях участвует небольшое количество добровольцев.