 

Трамп заявил об «огромном прогрессе» в разработке вакцины от коронавируса

18.05.2020, 22:53, Новости дня

Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса, сообщил президент страны Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями ресторанного бизнеса и промышленности.

«Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления», – приводит его слова ТАСС.

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев.

Отметим, что испытания вакцины от коронавируса в настоящее время проводятся и в России. В испытаниях участвует небольшое количество добровольцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Новак оценил влияние сделки нефтедобывающих стран на рынок и цены

15.04 / Москва отказалась от закупки по благоустройству на 13 млрд рублей

28.04 / Saxo Bank предупредил о риске нового падения цен на нефть до нуля

10.04 / В Китае собак исключили из категории животных, чье мясо можно есть

14.05 / Уолл-стрит обвалился из-за слов Трампа о разрыве отношений с Китаем

24.04 / Times – на суше места нет, вспомнили о море — увеличился спрос на танкеры для хранения излишков нефти

26.04 / Фергюсон подписал контракт на бой против Гэтжи в UFC 249

18.05 / Fox Business – ещё одного американского профессора арестовали за связи с Китаем

15.04 / Американские военные сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

15.05 / Представители Госдепартамента и МИД России обсудили ситуацию в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска