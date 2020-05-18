 

“Выходи за меня”: Поклонник Ирины Дубцовой позвал певицу замуж

18.05.2020, 22:53, Разное

Недавно популярная певица Ирина Дубцова разместила на своей странице в Instagram оригинальную публикацию, результатом которой стало предложение от поклонника выйти за него замуж. По мнению знаменитости, такое откровение было вызвано её навыками хозяйки.
В настоящее время, подобно многим звездам шоу-бизнеса, певица проводит дома на карантине. Чтобы разнообразить свой день, Дубцова вовсю отдалась своему хобби – кулинарным приготовлениям. Фото результатов своих творений исполнительница выкладывает в своем микроблоге, и, стоит отметить, ассортимент аппетитных шедевров является весьма разнообразным: лазаньи, торты, стейки, пицца и многое-многое другое. Немало интересных рецептов она сумела воплотить благодаря своему “помощнику” – электрическому агрегату Bork, позволяющему готовить очень вкусные мясные блюда на гриле. Снятые на фото с хорошим качеством, деликатесы будоражат фантазии поклонников, и один из них не так давно решился на весьма решительный шаг. В комментарии к очередному кулинарному фотоснимку подписчик написал: “Выходи за меня”. Неизвестно, задумалась ли всерьез красавица над предложением поклонника, но на его яркую тираду она отреагировала довольно туманно: “Нормальная реакция на мои кулинарные делишки”.

Стоит отметить, что другие фолловеры оказались менее страстными в таких далеко идущих намерениях, тем не менее, все отзывы были наполнены лишь комплиментами и признанием явного таланта Ирины Дубцовой. “Вы талантливая, суперпозитивная и классная!!!” – резюмировала общее мнение одна из подписчиц.



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