В мире: Китай нацелился на сателлитов США

18.05.2020, 22:48, Новости дня

Китай поможет государствам, пострадавшим от COVID-19 – он выделит им 2 млрд долларов. Таким образом Пекин хочет не только укрепить свое положение в мире, но и расширить зону своих интересов. В то же время более сотни стран поддержали идею Австралии начать всемирное расследование происхождения вируса. Но эксперты уверены – инициаторы этого следствия виновника пандемии уже назначили.

В течение ближайших двух лет Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от пандемии. Такое обещание дал председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на открывшейся в понедельник 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – это высший орган Всемирной организации здравоохранения. Заседание, разумеется, проходит онлайн.

В той же речи Си вновь отверг американские упреки в том, что Пекин скрывал информацию о происхождении и распространении COVID-19 – и потому, дескать, виновен в пандемии. «Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», – передал ТАСС слова китайского лидера.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп пригрозил Китаю возобновлением торговой войны, которую менее полугода назад неимоверными усилиями удалось приостановить. По мнению экспертов, перебросив вину за огромное количество смертей в Америке на Пекин, Трамп надеется заработать себе очков перед выборами, и заполучить заодно новый рычаг экономического давления на китайцев.

Поднебесная, в свою очередь, стремится заручиться поддержкой стран «третьего мира» – отсюда и обещанная председателем Си двухмиллиардная помощь. «Пекин таким решением реагирует на мощную волну обвинений.

Китай готов воспользоваться частью своих ресурсов для укрепления своего имиджа.

Пока сложно сказать, кого конкретно КНР зачислит в число пострадавших государств. Конечно, это будут не западные страны, которые в состоянии и сами справиться», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Действительно, сам Си в своей речи упомянул «развивающиеся государства» в качестве возможных получателей помощи. Можно предположить, что реципиентами станут соседи. Как отмечают эксперты, Китай видит весь Азиатско-Тихоокеанский регион как свою сферу влияния – и стремится застолбить позиции, в том числе в странах, ранее считавшихся сателлитами США, например, на Филиппинах.

Пока Си Цзиньпин сулил помощь, на той же сессии разворачивается другая кампания – к которой в Пекине относятся с тревогой. Речь идет об инициативе начать в рамках ВОЗ независимое следствие обстоятельств появления и вируса в мире.

С таким призывом накануне выступила Австралия – еще одна союзница США на Тихом океане. Как сообщила The Guardian, предложение включить в итоговую резолюцию 73-й сессии ВАЗ предложение о начале «беспристрастного, независимого и всестороннего расследования» причин пандемии COVID-19, поддержали представители более 120 стран. Идею ожидаемо одобрили Канада, Новая Зеландия, Япония, Англия и все 27 членов Евросоюза.

«Таким образом Канберра открывает еще один антикитайский фронт по договоренности с Вашингтоном, – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Я думаю, такое расследование превратится в обвинительный процесс против Китая».

Инициативу Австралии уже раскритиковали не только в Китае, который счел идею как минимум преждевременной, поскольку для начала надо победить саму пандемию. Пекин воспринял резолюцию Австралию как политическую атаку, хотя в тексте Поднебесная прямо не упоминается. В любом случае, Китай пригрозил резко повысить пошлины на ячмень для австралийских фермеров и уже приостановил импорт говядины.

После этого, словно бы оправдываясь, австралийский премьер Скотт Моррисон заверил: расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. «Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось», – цитировало премьера сиднейское издание The Australian.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Австралия в споре на первых порах выступает нейтральным игроком, который политически близок к Вашингтону, а экономически – к Пекину. Эксперт также обратил внимание на то, что в самой формулировке нет прямых обвинений в адрес Поднебесной, а также отсутствуют «политизированные формулировки, которые могли бы оттолкнуть многие страны», включая Россию и ряд стран Евросоюза.

«Но если Канберре придется выбирать между США и Китаем – Австралия будет на стороне США, хотя при Трампе отношения между ними и осложнились. Канберра попытается избежать такого выбора, стараясь не отталкивать Китай и не превращаться в американскую марионетку», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

При этом Кортунов полагает, что в нынешних условиях провести действительно независимое расследование практически невозможно. «Можно использовать механизмы ВОЗ, которая обладает легитимностью и опытом, однако США обвиняют организацию в том, что она пляшет под китайскую дудку. В то же время Пекин не всегда допускает экспертов ВОЗ на свою территорию, и создание подконтрольной Вашингтону комиссии будет неприемлемо для КНР», – отметил собеседник.

Кстати, японский премьер Синдзо Абэ тоже призвал к независимому расследованию – но происхождения COVID-19, а лишь деятельности ВОЗ в начале пандемии – все ли было правильно сделано. Впрочем, очевидно, что такой путь все равно привел бы следователей к той же мишени – к Пекину.

Пикантность ситуации в том, что инициативу Австралии в США раскритиковали – как слишком мягкотелую. Вашингтон настаивает на более жесткой формулировке, в которой должно сразу упоминаться, что мишенью следователей будет именно Китай.

Забавно и то, что упомянутая газета Guardian в выходные сообщила, будто идею следствия поддерживает и Россия. Этот вброс подхватила вся западная печать, хотя никаких официальных подтверждений по этому поводу из Москвы не звучало. Точку в этом вопросе поставила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая в интервью «Интерфаксу» высказалась категорически против «судилищ и расследований» в отношении ВОЗ или Китая.

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