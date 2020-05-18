 

Мнение: COVID-19: казус низкой смертности

18.05.2020, 22:40, Разное

Реконструкция вируса SARS-CoV-2 , вызывающего COVID-19

Расхожее мнение относительно поразительно низких отечественных цифр смертности от короны, «которым не верит ни один серьезный специалист», связано с тем, что один серьезный специалист не совсем серьезно вник в особенности особенности SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания COVID-19. На этом фоне недооценка отечественного здравоохранения привела к фейковой волне, запущенной в зарубежными СМИ и подхваченной «либералами» России.

Своеобразие заболеваний, вызванных вирусами, связано с тем, что вирусы попадают практически во все ткани организма. При этом их присутствие в организме может никак не проявляться. Поэтому-то в отношении COVID-19 иногда применяют бессмысленный оборот — бессимптомное протекание заболевания.

Заболевание — это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.

Если нет симптомов заболевания— нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности — то и заболевания нет. Большинство симптомов заболеваний, подобных COVID-19 (например СПИД), вызваны заболеваниями, развивающимися на фоне вирусной инфекции (бактериальными, вирусными, грибковыми или паразитическими болезнями) или обострения хронических заболеваний.

  • Исследования SARS-CoV (возбудителя COVID-19) показали, что его патогенность связана с повреждением тканей лёгких. Именно поэтому точно посмертно поставить диагноз может лишь патологоанатом. 
  • От советской медицины в России осталась развитая патологоанатомическая служба, подобной которой нет во многих странах. 

Именно этими двумя факторами определяется казус низкой смертности в нашей стране при COVID-19.

Источник: Достало



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