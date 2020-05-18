Вторая волна? Китайцев вновь посадили на карантин из-за коронавируса

18.05.2020, 22:30, Разное

В провинции Цзилинь (Гирин) зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. После этого власти решили посадить на карантин 108 миллионов человек. В регионе закрыты школы, не ходит общественный транспорт, утверждают американские журналисты.

Местным жителям разрешили выходить из дома только поодиночке и не более чем на два часа раз в пару дней. О дате отмены карантина из-за коронавируса пока неизвестно.

Столь жесткие меры были введены потому, что руководство КНР боится второй масштабной волны коронавируса, отмечает Bloomberg.

Борьба с первой привела к тяжелым экономическим последствиям.

Большая часть населения Китая до сих пор уязвима перед коронавирусом, сообщил ранее старший советник правительства КНР по борьбе с эпидемией Чжун Наньшянь. Отсутствие коллективного иммунитета увеличивает вероятность второй волны пандемии, считает он.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 4,7 миллиона человек. В Китае, по официальным данным, болезнь затронула чуть более 80 тысяч человек. С первой половины апреля в КНР фиксируются единичные случаи заражения.

В России коронавирусом заболели 290 678 человек. По мнению экспертов, пик эпидемии в нашей стране пришелся на 8-9 мая. Сейчас динамика распространения инфекции снизилась.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 12:43 PDT