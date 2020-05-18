При стрельбе в Калифорнии пострадали пять подростков

18.05.2020, 22:30, Новости дня

В результате инцидента со стрельбой в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) ранения получили пять подростков, пишет Los Angeles Times со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что преступник начал стрелять в окно квартиры, где находились 17- и 18-летние подростки, передает ТАСС.

Все пострадавшие доставлены в больницу с незначительными ранениями. Полиция ведет расследование этого происшествия.

Накануне во время поминальной службе в городе Богалуса в американском штате Луизиана произошла стрельба, 13 человек пострадали.