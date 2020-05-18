 

Коронавирус лишил Водянову семейного счастья

18.05.2020, 22:30, Разное

Российская супермодель Наталья Водянова собиралась связать себя узами брака с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пышное торжество было намечено на этот год, но мировая эпидемия спутала влюбленным все карты.

Звезда не захотела обойтись скромной церемонией без гостей и решила выйти замуж, когда ситуация стабилизируется. “Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали”, – сообщила Наталья Водянова в интервью главному редактору российского Vogue Марии Федоровой.

Супермодель приоткрыла завесу тайны над проектом грандиозного торжества. Традиционная девичья часть должна была пройти на Коста-Рике. Если бы не коварный коронавирус, девушка с подружками грелись бы сейчас на берегу Карибского моря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Янв 2019 в 2:14 PST

Отметим, что Наталья Водянова и французский бизнесмен уже почти десять лет живут вместе. В неофициальном семействе родились дети – Максим и Роман. В начале года супермодель сообщила о помолвке и грядущей свадьбе, на которую были приглашены около 300 человек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мнение: Когда в Берлине будет грохотать русская канонада

13.04 / Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова впервые показала сына

17.04 / Алексей Панин вместо Испании отправился в деревню

09.04 / «Плюс три размера!»: Цуканова-Котт напугала поклонников располневшей фигурой

09.04 / Мнение: Традиция должна стать нашей реальной идеологией

07.05 / 24-летняя Флоренс Пью резко ответила на нескончаемую критику ее романа с 45-летним Заком Браффом

20.04 / Инфекционист рассказал о странностях протекания COVID-19

09.04 / Мнение: Ограничение цен

11.05 / Звезда “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт рассекретил пол будущего ребенка

16.05 / Добавить больше нечего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска