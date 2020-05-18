РБК: сын Солженицына возглавил СУЭК, крупнейшую угольную компанию России

18.05.2020, 22:18, Новости дня

Степан Солженицын, сын советского писателя Александра Солженицына, возглавил крупнейшую угольную компанию России – СУЭК, сообщает РБК. Прежний гендиректор и совладелец СУЭКа Владимир Рашевский, более 15 лет занимавший этот пост, останется в совете директоров компании.

СУЭК – крупнейший поставщик энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляет уголь в 48 стран, а также ей принадлежит Сибирская генерирующая компания, которой Степан Солженицын руководил с ноября 2018 года. СГК принадлежит 24 электростанций, которые обслуживают свыше 5 млн потребителей в России.

Александр Солженицын – лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Он был арестован в СССР зимой 1945 года после того, как его письма с фронта вызвали подозрение военной цензуры, и приговорен Особым совещанием к 8 годам лагерей и вечной ссылке по статье 58, пункт 10. Его лагерные воспоминания легли в основу его книг “Архипелаг ГУЛАГ”, “В круге первом” и других.

В 1953 году, после смерти Сталина, Солженицын был освобожден, а в 1957 году – реабилитирован. Через два года были опубликованы его первые рассказы, в том числе “Один день Ивана Денисовича”, а его “тюремные” романы, которые не имели шансов быть напечатанными в СССР, активно распространялись в самиздате. В 1974 году за них писателя обвинили в антисоветской деятельности, а затем и в измене родине, лишили советского гражданства и выслали из СССР. Некоторое время писатель жил в Европе, а в апреле 1976 года с семьей переехал в США.

После развала СССР в 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве, а уголовное дело в отношении него было прекращено. В 1992 году президент Борис Ельцин встретился с Солженицыным во время визита в США, а в мае 1994 года писатель с семьей вернулся на родину. В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин лично открыл Солженицыну памятник в Москве и назвал писателя “истинным патриотом России”, противостоявшим русофобии.

Степан Солженицын до прихода в компанию почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey, где курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также работу с госорганами и проекты в области городского планирования. До этого сын писателя окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард, а также работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительства в Нью-Йорке.