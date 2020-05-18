Московские власти после скандала отменили штраф за нарушение карантина женщине, прикованной к постели

18.05.2020, 22:18, Новости дня

Московские власти оперативно отменили штраф за нарушение режима карантина по коронавирусу, который был выписан профессору Российского университета дружбы народов Ирине Карабулатовой. Карабулатова имеет инвалидность первой группы и уже год прикована к постели, но, тем не менее, ей был выписан штраф, так как следящее за ней приложение сочло, что она покидала квартиру, в которой должна была оставаться.

“С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала”, – сообщил вечером в понедельник начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, в Главконтроле столицы “в приоритетном порядке” рассмотрели жалобу Карабулатовой.

Профессор рассказала, что вызвала на дом врача из-за обострившегося тонзиллита. Но та заподозрила у преподавательницы коронавирус и выписала ей постановление о соблюдении режима самоизоляции: такие постановления сейчас московские власти выписывают всем жителям города с простудными заболеваниями. Через какое-то время Карабулатовой пришло уведомление о штрафе за несоблюдение карантина.

“Оказалось, что это штраф за то, что у меня нет приложения “Социальный мониторинг”, оно у меня не устанавливается. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тыс. рублей, – рассказала профессор. – Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения”.

Она подчеркнула, что собирается добиваться отмены штрафа через суд.

Это не первая претензия к тому, как работают сервисы московского правительства, предназначенные для слежки за больными коронавирусной инфекцией и с подозрением на эту болезнь.

Еще на этапе разработки приложения “Социальный мониторинг” эксперты обнаружили, что приложение, если его установить на телефон, требует доступ ко всем данным, включая GPS и камеру, а также к местоположению, телефонной книге, датчикам о состоянии организма (например пульсометру). Также оно передает собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования.

Позже, когда установка приложения стала обязательной для заболевших, москвичи жаловались, что либо вообще не могут установить аппликацию на телефон, либо получают неработающие ссылки с запросом на фотографию-селфи.

Также пользователи сообщали, что штрафы им выписывали, даже если все фото были вовремя высланы в приложение, а человек вообще не выходил из квартиры.

В понедельник также оказалось, что персональные данные оштрафованных москвичей находятся открытом доступе. На онлайн-сервисе по оплате штрафов и других нарушений в Москве можно было найти фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные человека, на которого был выписан штраф за нарушение карантина, – несмотря на то, что по закону данные на такие сайты должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту.

Тот же Данчиков в связи с этим заявил, что в публикации данных якобы виноваты сами москвичи: они выкладывали в Сеть скриншоты постановлений о штрафах, которые им выписывались.

За все время так называемого режима самоизоляции в Москве было выписано более 35 тысяч штрафов на сумму в 140 миллионов рублей. После скандала с публикацией данных москвичей в открытом доступе прокуратура Москвы начала проверку, а в Ассоциации юристов России рассказали, что пострадавшие от утечки данных могут пожаловаться в Роскомнадзор и добиваться компенсации через суд.