 

«Аэрофлоту» одобрили выделение 7,9 млрд рублей субсидий

18.05.2020, 22:16, Новости дня

Первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей, сообщили в Росавиации.

Частичную компенсацию расходов из-за снижения количества перевозок на фоне вспышки коронавирусной инфекции получат три авиакомпании группы: «Аэрофлот», «Россия», «Аврора». В сообщении говорится, что заявку на субсидирование «Победы» группа не подавала, передает ТАСС.

На рассмотрении в Росавиации сейчас находятся заявления еще шести авиакомпаний: S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Азимут».

Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Росавиация ранее предложила трехэтапный план снятия ограничений с разделением требований к пассажирам и экипажу.



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