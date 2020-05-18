Мнение: Нациста-убийцу Стерненко признали “потерпевшим”

18.05.2020, 22:15, Разное

Совершивший убийство нацист Стерненко официально признан СБУ "потерпевшим". Человеку убитому Стерненко объявлено подозрение.

Если кто-то думал, что все возможные глубины дна достигнуты, то он сильно заблуждался. Есть, есть еще куда копать.

Как обычно забавно читать ленту, где голосовавшие за Зеленского снова заводят рулады про предательство доверия и измену обещаниям. Выбиравшие из двух зол внезапно поняли, что выбор был фиктивным. Никогда такого не было и вот опять.

О том, как нацист-убийца был признан "потерпевшим" тут https://strana.ua/news/267821-sternenko-prishel-na-dopros-v-sbu-18-maja-foto-i-video-onlajn-material.html

У Мирославы Бердник вышла подборка "реакций" на подобные "правовые" чудеса https://varjag2007su.livejournal.com/6711026.html

В целом, такой "приговор" правилен и необходим, так как лучше прочего показывает то, что представляет из себя Зеленский и Ко. А так бы продолжали мимикрировать под нормальных, водили людей за нос. А тут уже и самому последнему аутисту все понятно.

Напомню свой прогноз от 20 февраля 2014 года:

Через 3-4 года свободолюбивый украинец внезапно обнаруживает, что жить ему лучше почему то не стало. Во власти как сидели, так и сидят различные упыри разной степени мерзотности, что жить он стал беднее, а жизнь стала дороже, что работать ему лучше не на Украине, а где-нибудь в другом месте, что ему уже немного стыдно вспоминать себя в 2014 году и ходить с друзьями на "майдан" праздновать годовщину Победы, а ассоциация с ЕС, так и осталась для него ничего не значащими словами. И "революция" внезапно оказывается не революцией. а так. Гражданин просыпается от многолетней спячки, с недоуменным видом оглядывается вокруг себя с немым вопросом "Где я? Кто все эти люди? Что происходит?"

И тогда разочарование достигает пика, происходит складывание "победившей революции", которую либо подбирают местные фашисты, либо же если юго-восток не отвалился, оттуда к власти идет очередная олигархическая партия, а то и прежняя "банда", которая говорит, что вот при нас хреново было, а при них – еще хуже. Голосуй за нас, за стабильность грабежа. Долой нестабильный грабеж. И такой разочарованный в идеалах "революции" украинец уже забыв про все клятвы "Не забудем! Не простим!" бежит голосовать за стабильность своего кармана, не замечая, как обе стороны в него норовят залезть приманивая его к себе по очереди давно уже смердящей обманкой "честных и свободных выборов", где весь выбор заключается в том, кто будет такого "свободного украинца" стричь.

Когда падет режим Януковича…https://colonelcassad.livejournal.com/1418108.html