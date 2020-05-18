 

Чиновницу в российском регионе уволили после вспышки коронавируса в домах престарелых

18.05.2020, 22:08, Новости дня

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил начальника регионального департамента по социальному развитию Татьяну Конашенкову после вспышки коронавируса в геронтологическом центре «Вишенки», сообщили в администрации региона.

«За определенные упущения в работе, в том числе – за ненадлежащее наблюдение за состоянием социальных учреждений, а также неэффективное взаимодействие с общественными организациями мною было принято решение уволить начальника Департамента по социальному развитию Татьяну Николаевну Конашенкову», – приводятся слова Островского на сайте региональной администрации.

В ходе совещания, посвященного ситуации в центре «Вишенки», губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет относиться к работе учреждений социальной защиты с пожилыми людьми более внимательно и обращаться со всеми гражданами пожилого возраста как своими родными бабушками и дедушками. По его мнению, необходимо, чтобы каждый из них чувствовал заботу и опеку со стороны профильных чиновников.

В понедельник правительство региона сообщило, что в геронтологическом центре «Вишенки», где проживает более 460 человек, коронавирус подтвердился у 9 из 40 госпитализированных постояльцев, а 52 сотрудника центра с COVID-19 находятся на самоизоляции.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Смоленской области выявлено 1246 случаев коронавируса, выздоровели 370 человек.



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