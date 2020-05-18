 

США приветствуют арест фигуранта дела о геноциде в Руанде Фелисьена Кабуги

18.05.2020, 21:55, Новости дня

Соединенные Штаты приветствуют усилия правительства Франции и Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, которые привели к аресту Фелисьена Кабуги, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году, заявили в Госдепартаменте.

«Мы высоко ценим усилия правоохранительных органов по всему миру, которые способствовали этому аресту, – говорится в заявлении. – Это важная веха для международной юстиции, демонстрирующая всем беглым обвиняемым в геноциде, что они будут привлечены к ответственности. Мы надеемся, что этот арест принесет жертвам и их семьям некоторое утешение».

Далее в документе отмечается: «Спустя двадцать шесть лет после геноцида в Руанде Соединенные Штаты по-прежнему твердо намерены добиваться справедливости для многочисленных мужчин, женщин и детей, которые были убиты. В рамках программы награждения за информацию о лицах, совершивших военные преступления, мы предлагаем 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту оставшихся семи граждан Руанды, разыскиваемых по обвинениям в геноциде Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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