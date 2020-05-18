Депортация: Украина помнит трагедию крымскотатарского народа

18.05.2020, 21:55, Новости дня

КИЕВ – В Украине планируется ряд инициатив законодательного, социального, экономического характера для поддержки крымскотатарского народа. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 мая в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

«Мы все понимаем, что депортация – одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны из своей родной земли. Вечная память погибшим», – сказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба лидера Украины.

Президент республики отметил, что «мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины».

«Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, но и в действиях, на законодательном уровне», – подчеркнул глава украинского государства, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Владимир Зеленский сообщил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Пресс-служба президента Украины отмечает, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено пятьсот квартир для переселенцев из Крыма.

«Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Глава Херсонской областной государственной администрации обеспечит выполнение этого поручения. Владимир Зеленский предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве планируют построить новую большую мечеть. Также на административной границе Херсонской области и Автономной республики Крым будет построен большой хаб –многоцелевой центр для общения.

«Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, «витрину» нашей страны», – сказал Владимир Зеленский.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность за чествование памяти жертв депортации.

«Мы очень благодарны за то, что сегодня 76-я годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции с крымскотатарским флагом на здании Кабмина и сегодня, знаю, будут на здании Офиса президента. Мы благодарны за ваши заявления, опубликованные сегодня, за распоряжения МИДа. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства», – сказал Мустафа Джемилев.

В Украине 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

США: Крым – это Украина

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, вспоминая о советской депортации крымских татар 76 лет назад, подчеркивает на странице дипломатической миссии в Фейсбуке о неизменной сегодняшней позиции Соединенных Штатов: Крым – это Украина.

В заявлении Государственного секретаря Майка Помпео «Крым – это Украина», опубликованном посольством Соединенных Штатов в Фейсбуке 27 февраля 2020 Россию призывают «прекратить оккупацию Крыма».

«Оккупация Крыма Россией и усиление милитаризации полуострова является угрозой для нашей общей безопасности. Российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы, жестоко умалчивая критику в гражданском обществе и медиа, а также ограничивая религиозную свободу. Россия заключила более восьмидесяти человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации», – отмечается в заявлении.

В нем говорится, что Россия принудительно призвала в свои Вооруженные силы почти двадцать тысяч крымчан, нарушая международное законодательство.

«[США] будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

В Крымской декларации – заявлении Государственного секретаря Майка Помпео отмечается, что «своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны».

Украина ведет работу по деоккупации Крыма

Политолог по вопросам международной политики Антон Кучухидзе указывает на проделанную украинской властью работу, которая на дипломатическом и межгосударственном уровне фиксирует оккупацию Крыма и его принадлежность Украине.

«На Парижском саммите в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский сказал, что Крым – это Украина, несмотря на то что многие эксперты и критики говорили – если это заявить, то переговоры по Донбассу могут остановиться. Лидер Украины это четко обозначил на пресс-конференции с президентом России, и Владимир Путин отметил, что у них разные позиции по этому вопросу», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Работа украинских политиков и дипломатов на международной арене, по его словам, ведется для введения новых санкций за оккупацию полуострова.

«Да, есть международные институты, где Россия блокирует этот процесс, например, в Совбезе ООН, но важно, что работа в этом направлении не прекращается. Государственный департамент США в марте этого года заявил, что санкции будут продолжаться до полного возвращения Крыма Украине, есть Крымская декларация Госсекретаря США Майка Помпео, в которой осуждается незаконная аннексия полуострова», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В гуманитарной политике, по его словам, Украина реализует программы давления на Россию, призывая Кремль допустить международных наблюдателей и мониторинговые группы на полуостров.

«Уполномоченный президента по вопросам Крыма, МИД проводят работу в международной сфере по защите прав человека. Что касается России, она блокирует украинскую инициативу в этом направлении, но этот вопрос остается в международной повестке дня благодаря, в том числе и усилиям Украины, и санкции продолжают выполняться», – отмечает Антон Кучухидзе.

Переговорная площадка по крымскому вопросу, такая, как встречи в «нормандском формате» по Донбассу, считает Антон Кучухидзе, необходима для активизации действий по возвращению полуострова Украине.

«И это понимают в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Переговоры по ее созданию идут», – утверждает политолог.

Крым и политика «ложной реальности»

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что у действующей и предыдущей власти вся внутренняя политика сводится к «созданию ложных реальностей».

«В этой реальности Крым – это Украина, полуостров – временно оккупированная территория. Но на деле процесса стратегического возвращения территории и ее интеграции у власти нет – есть только разговоры, особенно, к дате депортации крымскотатарского народа в 1944 году, к дате оккупации полуострова. В реальности эти разговоры не находят отражения в законодательстве в той системе координат, которая нужна для построения политики деоккупации территорий», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает, что в Украине действует закон, который был принят в 2014 о свободной экономической зоне Крым. Согласно этому закону, отмечает эксперт, граждане Украины, имевшие постоянную регистрацию на оккупированной территории Крыма, «стали нерезидентами для своего государства по территориальному признаку».

«До настоящего времени этот закон не отменен, сколько бы о нем ни говорилось. Таким же образом формируется и отношение со стороны власти к людям, которые были вынуждены покинуть Крым. Думаю, что власть точно не знает, сколько человек на самом деле покинуло полуостров. Да, определенная социальная помощь оказывается, и в законодательстве это отмечено – ежемесячная поддержка в районе 20 долларов в месяц для людей, которые в Крыму потеряли все – и жилье, и работу, и материальные ценности», – утверждает Юрий Смелянский.

Международное санкционное давление на Россию, призыв Украины усиливать санкции, по его словам, проходят на фоне поступлений «украинского ресурса на полуостров».

«Украинские товары спокойно продаются в Крыму, резиденты Украины продолжают работать на территории оккупированного Крыма как резиденты России, нельзя исключать – оказывая различные услуги и Минобороны России для улучшения качества развития оккупационной военной базы, которую Кремль создал в Крыму», – напоминает Юрий Смелянский.