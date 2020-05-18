Анна Плетнева раскрыла секреты контракта с организаторами шоу «Маска»

18.05.2020, 21:53, Разное

Анна Плетнева пояснила подробности контракта с организаторами шоу «Маска». Певица участвовала в проекте в костюме попугая.

Анна Плетнева поделилась, что она сразу согласилась на предложение поучаствовать в проекте, однако позже пожалела о своем решении. В первый день съемок из-за душного и тяжелого костюма, в котором еще и не было ничего видно, артистка потеряла сознание. После этого случая она хотела покинуть шоу, но для избегания утечки информации о личностях участников, продюсеры установили жесткие требования. Согласно контракту, в случае ухода из проекта по собственной инициативе певице следовало бы заплатить пять миллионов рублей неустойки. Так как во время подписания договора артистка не обратила внимание на этот пункт, а лишиться такой крупной суммы денег не хотела, то вынуждена была продолжить участие в шоу.

Однако Плетнева решила пойти на хитрость, выдавая максимальное количество подсказок о себе членам жюри, чтобы они узнали ее и сами отправили домой. Ей долго пришлось привыкать к неудобному костюму. Некоторые члены жюри все же узнали певицу, но она покинула шоу уже в шаге до финала.