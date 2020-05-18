 

Росгвардейцы помогли утиной семье перейти Ленинский проспект

18.05.2020, 21:48, Новости дня

Сотрудники Росгвардии, частично ограничив автомобильное движение на Ленинском проспекте, с помощью неравнодушных прохожих помогли утке с селезнем и 13 утятам благополучно перейти оживленную дорогу.

Для того, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта, росгвардейцам пришлось ограничить движение на нескольких полосах дороги.

«Автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу. Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и 13 утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Видео публикует в соцсетях РИА «Новости».

 

Напомним, в 2018 году шестеро утят провалились сквозь решетку в водосток, но сотрудник Госавтоинспекции успел их спасти.



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