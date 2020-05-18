 

Ещё недавно большинство людей были готовы ходить на работу с простудой – опрос

18.05.2020, 21:42, Разное

Опрос, который включал респондентов из 49 стран, напомнил, что люди часто продолжают ходить на работу, если чувствуют симптомы гриппа. Во всяком случае, так было до пандемии COVID-19. Результаты опубликованы в журнале PLoS One.

Исследование проводилось в 2018-2019 годах, но его авторы считают результаты злоободневными, поскольку они имеют значение для профилактики COVID-19. Обозреватели сайта ScienceAlert отмечают, что период, которых охватил опрос, предшествовал пандемии COVID-19, поэтому сейчас отношение людей к простудным симптомам могло существенно измениться. Данные, полученные до пандемии, напоминают, насколько часто люди могли или все еще могут посещать работу больными.

В онлайн-опросе приняли участие 533 человека, 46,7% участников были медицинскими работниками.

Оказалось, что посещение работы во время болезни не связано с профессией, эта тенденция была одинаково выражена у представителей разных специальностей. Всего 312 человек ответили, что пойдут на работу с симптомами гриппа, включая боль в горле, боль в мышцах, лихорадку, озноб.

В случае более легких простудных симптомов на работу были готовы пойти еще больше человек: почти все медработники и до 96% представителей других профессий. Авторы исследования отметили, что это противоречит международным рекомендациям.

«Ситуация была серьезна и до COVID-19, когда мы боролись с гриппом и другими простудными болезнями. Но сейчас, когда появился коронавирус, не ходить на работу во время болезни стало еще более важно», – сообщил Питер Коллингтон (Peter Collignon), профессор Австралийского национального университета, соавтор исследования.

Авторы исследования подчеркнули, что посещение работы во время болезни связано не только с непониманием опасности для окружающих. Важную роль играет организационная культура, политика работодателя и финансовые сложности, связанные с непосещением работы.  



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